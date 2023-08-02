Собянин открыл участок МСД от Южной рокады до МКАД

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 2 августа, запустил движение транспорта по участку южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Южной рокады до МКАД.

— Работаем над созданием южного направления Московского скоростного диаметра. Я думаю, примерно две трети работы выполнено. Сегодня запускаем важный участок — от Южной рокады до МКАД. Из этого участка два километра — это сплошные эстакады и тоннели. Очень важный и сложный участок, — заявил мэр.

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По словам Собянина, заезд и выезд на МКАД будет осуществляться через улично-дорожную сеть до завершения строительства смежного участка МСД за МКАД.

Строительство участка южного направления Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД было завершено на пять месяцев раньше контрактного срока: работы начались в ноябре 2019 года и в основном завершились в июле 2023 года.

В составе нового участка МСД от Южной рокады до МКАД построено две эстакады основного хода общей протяженностью 1,5 километра — через железнодорожные пути МЦД в районе станции «Покровское» со съездами на улицу Дорожная, а также в районе станции «Красный Строитель».

Для удобства пешеходов возведено три подземных перехода. Кроме того, выполнено благоустройство прилегающей территории. С целью снижения уровня шума в районе Покровского парка и вдоль улицы Бехтерева установлены защитные экраны протяженностью три километра.

На пересечении с путями Павелецкого направления МЖД возведен тоннель длиной 46 метров. Сооружены четыре путепровода общей протяженностью порядка 0,7 километра — в районе примыкания к Кавказскому бульвару, через реку Городню, на пересечении с Кантемировской улицей и через Котляковский ручей. Всего в рамках этих работ было построено и реконструировано 13,5 километра дорог.

Благодаря магистрали время в пути по некоторым направлениям снизилось на 25-50 процентов. Так, при поездках между районами на северо-востоке — на 8-12 минут. Также появился альтернативный маршрут в аэропорт Шереметьево. Благодаря ему можно экономить в пути до 20 процентов времени, а из некоторых районов — до 45 процентов. А на участках МКАД и ТТК средняя скорость движения выросла на 15-17 процентов.