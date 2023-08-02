На улицах Москвы начали появляться смерчи

Жители Москвы увидели смерч на улице в Алексеевском районе у метро ВДНХ. Снятое очевидцами видео природного явления появилось в Telegram-канале «Новости Москвы».

На видео показано, что за монорельсом на короткое время появляется вращающийся столб пыли, верхний край которого уходит за кадр. Через несколько секунд вихрь исчезает.

Ранее подобное явление заметили в подмосковных Мытищах. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал это торнадо «пыльным дьяволом». По словам эксперта, жители района наблюдали хорошо сформированный, но недолговечный вихрь, который может варьироваться от полуметра в ширину и иногда до более десяти метров в высоту.