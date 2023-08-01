В Москве выросло количество отелей и их загрузка

Количество отелей в Москве за последние пять лет выросло на треть. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенные совместно 2ГИС и крупным сервисом бронирования "Отелло". В пресс-службе Мостуризма сообщили: в столице сейчас более 1900 гостиниц и хостелов. В обычные дни уровень загруженность их номерного фонда приблизился к 68 процентам, а в праздники переваливает и за 80.

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Как писала "РГ", Москву в прошлом году посетило в общей сложности около 18 миллионов туристов. Статистика первого квартала 2023 года продемонстрировала 10-процентный рост этого показателя, рассказал "РГ" глава Мостуризма Евгений Козлов.

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Подавляющее большинство гостей Москвы - это жители российских регионов. Однако постепенно растет и заграничный поток в основном за счет представителей стран Ближнего Востока. Но самая мощная перспектива в этом плане у Китая: после отмены ковидных ограничений турпоток из КНР в Москву по сравнению с прошлым годом вырос уже в пять раз. По последним данным, в 2023 году российскую столицу посетили в общей сложности 25 тысяч китайских граждан. Скоро их станет еще больше, так как уже отменен визовый режим между Россией и КНР.

"У российских и иностранных туристов диаметрально противоположные требования к сервису, - рассказывает управляющая хостелом в районе ВДНХ Евгения Симонова. - Те же китайцы, например, никогда не остановятся в хостелах. Они ездят преимущественно организованными группами и селятся в пятизвездочных гостиницах. А вот россияне, напротив, предпочитают сэкономить на отелях и часто выбирают именно хостелы". По данным ряда сервисов онлайн-бронирования гостиниц, в Москве есть предложение для всех туристов - от 2-3 тысяч за ночь в простом хостеле за пределами центра города до 59 тысяч в Four Seasons и Ritz-Carlton.

В городе сейчас работают более 1900 гостиниц и хостелов - за последние пять лет их стало больше на треть

Как отметила заммэра Наталья Сергунина, наиболее популярны у гостей 3-4-звездочные отели в Москве. По данным сервиса бронирования, средняя стоимость такого номера 4 600 рублей, чек при бронировании - более 18 тысяч рублей.

Как ни странно, основной рост турпотока в Москву приходится именно на лето. Как отметили в пресс-службе Мостуризма, буквально в первые дни июня уровень загруженности московских гостиниц перешагнул за 92 процента.

Это лучшее свидетельство того, что городу нужно еще больше отелей. И предприниматели охотно занимают эту нишу. Например, на юго-западе столицы недавно завершено строительство нового восьмиэтажного отеля Radisson Blu - его построили на месте старой гостиницы "Спорт". Как рассказала генеральный менеджер нового отеля Нина Петридис, в августе он примет первых гостей. Еще один отель на 73 номера появится в самом центре города на Большой Татарской улице, рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Ввод его запланирован на 2024 год.