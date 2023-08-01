Собянин: московские школьники завоевали медали на четырех международных олимпиадах

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о московских школьниках, завоевавших медали на четырех международных олимпиадах. Об этом столичный градоначальник написал в своем телеграм-канале.

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"Завершились четыре международные олимпиады – по химии, физике, лингвистике и экономике. Московские школьники завоевали медали на всех соревнованиях", – написал Собянин.

Мэр упомянул воспитанников Центра педагогического мастерства Сергея Рослякова и Егора Потапова, которые выиграли золото олимпиады по химии и золото олимпиады по физике соответственно. Также, по словам Собянина, победу в олимпиаде по физике одержал ученик школы № 1589 Вячеслав Бобков.

Еще два воспитанника центра – Екатерина Лексина и Александр Шилин – взяли серебряные медали в олимпиаде по экономики. Серебряная медаль по экономике также досталась Дарье Голубевой из лицея "Вторая школа", а золото выиграл Иван Делозари из школы № 2086.

При этом Анна Мастинен из школы "Летово" получила бронзу олимпиады по экономике.

Элеонора Степанова из математического класса школы № 179 выиграла золото состязаний по лингвистике, продолжил Собянин. Серебро у Виктории Зубковой из школы "Летово", а бронза у Александра Шлыкова из школы № 1533 "ЛИТ".

Ранее сообщалось, что московские школьники завоевали более 1 317 дипломов на Всероссийской олимпиаде. Из них 248 наград высшего достоинства, уточнила заммэра Москвы Анастасия Ракова.