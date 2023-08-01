На Красной площади выступит мексиканский ансамбль

Организаторы XVI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" (пройдет с 26 августа по 3 сентября) представили очередного иностранного участника. На Красной площади от Мексики выступит Большой сводный ансамбль музыки и танца. Коллектив подготовил яркое выступление, в котором нашли отражение народные мотивы мариачи, зажигательные мексиканские танцы, народные мотивы, и даже… сон.

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Отмечается, что Большой сводный ансамбль музыки и танца Мексики ведет историю с 2016 года, когда преподаватель музыки Роберто Родригес создал небольшой коллектив, творчество которого сделало основной акцент на национальный колорит.

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Музыканты поставили цель: расширить привычное представление о традиционных и даже "повседневных" выступлениях, которые коллектив обогатил необычными творческими, музыкальными, танцевальными и даже акробатическими элементами.

При помощи коллег-преподавателей и энтузиастов-единомышленников Роберто Родригес активно занимается продвижением национальной мексиканской культуры за пределами страны. Музыканты коллектива виртуозно владеют различными стилями, среди которых особенно выделяются жанр попурри, ансамблевое, концертное и симфоническое исполнение, а также музыка мариачи.

Фото: предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская башня"

Ансамбль базируется в столице Мексики, городе Мехико, и состоит преимущественно из артистов центрального региона страны и столичного округа. В его состав входит более 170 танцоров и музыкантов, представляющих 11 различных творческих коллективов, в том числе Фольклорный балет Технологического института города Селая, Фольклорный танцевальный ансамбль Мехико, Фольклорный балет Государственного университета Мехико, Фольклорный танцевальный ансамбль Мексики, выступающие в креольском фольклорном жанре сон коллективы "Сон линсе" и "Мести сон" и др. Каждый творческий коллектив ансамбля готовится на своей репетиционной базе самостоятельно, а накануне каждого выступления артисты собираются вместе, чтобы отточить программу до совершенства. Такой подход к репетициям позволяет каждому коллективу сохранить свой уникальный стиль, комбинация которых и составляет рецепт успеха ансамбля.

Кстати

Международный культурный центр "Спасская Башня" выиграл второй грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2023 года.

"Я уверен, что государственное финансирование даст проекту новый импульс развития: появятся новые форматы выступлений, расширится число поклонников "Спасской башни", фанатов военных музыкальных коллективов по всей стране и в других государствах", - отметил гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Деньги гранта позволят провести полюбившийся миллионам зрителей военно-патриотический фестиваль на традиционно высоком уровне. Средства в том числе будут направлены на обеспечение фестиваля звуковым и проекционным оборудованием, тентовыми и подиумными конструкциями, элементами декорационного оформления, оборудованием, необходимым для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, и по другим направлениям, позволяющим создать комфортные условия для зрителей и артистов.