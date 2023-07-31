Станция метро «Пыхтино» готова более чем на 90%
Станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии Московского метрополитена будут запущены в ближайшие месяцы, заявил мэр Сергей Собянин. Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.
Со своей стороны, генеральный директор компании-подрядчика ООО «ИБТ» Сергей Воробьёв рассказал, что готовность станции «Пыхтино» превысила 90%.
Строительство участка линии со станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» началось осенью 2019 года.
Ранее сообщалось, что посвящённый нацпроектам «Поезд возможностей» запустили в метро Москвы.