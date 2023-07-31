Станция метро «Пыхтино» готова более чем на 90%

Станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии Московского метрополитена будут запущены в ближайшие месяцы, заявил мэр Сергей Собянин. Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.