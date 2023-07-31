Собянин анонсировал окончание строительства метро от «Рассказовки» до «Внуково»

В ближайшие месяцы будут запущены станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства станции «Пыхтино».
«Завершается основное строительство станции «Пыхтино» и «Внуково». Активно уже начались отделочные работы, монтажные работы. Так что я надеюсь, что в ближайшие месяцы эта станция («Пыхтино») будет запущена и станция «Внуково». Это значит, что мы получим один из самых протяженных радиусов московского метро - от «Делового центра» до «Внуково», около 30 км протяженности и 14 станций. Линия важная, потому что она обеспечит (транспортной доступностью) не только «новую» Москву, но и миллионы пассажиров аэропорта Внуково», – поделился Сергей Собянин.
Он уточнил, что продление Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково улучшит транспортную доступность для около 350 тыс. жителей и работающих существующей и перспективной застройки в районе Внуково и поселений Внуковское, Марушкинское, Филимонковское.
Готовность станции «Пыхтино» уже превышает 90%, доложил мэру генеральный директор компании-подрядчика ООО «ИБТ» Сергей Воробьев.
Напомним, строительство участка Солнцевской линии метро длиной 4,9 км с двумя станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» было начато в октябре 2019 года.
Перегонные тоннели от станции «Рассказовка» до станции «Пыхтино» сооружались закрытым способом. На участке от станции «Пыхтино» до станции «Аэропорт Внуково» поезда будут выходить на поверхность, проезжать по метромосту над рекой Ликовой длиной 460 м и снова уходить под землю. Ликовский (Пыхтинский) метромост станет 12-м метромостом Москвы и вторым по протяженности после Лужнецкого метромоста через Москву-реку.
Станция мелкого заложения «Пыхтино» будет иметь один наземный вестибюль. Планируется, что станцией будут пользоваться около 11 тыс. пассажиров в сутки, а к 2030 году – до 22 тыс. пассажиров в сутки.