Собянин анонсировал окончание строительства метро от «Рассказовки» до «Внуково»

«Завершается основное строительство станции «Пыхтино» и «Внуково». Активно уже начались отделочные работы, монтажные работы. Так что я надеюсь, что в ближайшие месяцы эта станция («Пыхтино») будет запущена и станция «Внуково». Это значит, что мы получим один из самых протяженных радиусов московского метро - от «Делового центра» до «Внуково», около 30 км протяженности и 14 станций. Линия важная, потому что она обеспечит (транспортной доступностью) не только «новую» Москву, но и миллионы пассажиров аэропорта Внуково», – поделился Сергей Собянин.