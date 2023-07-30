Олег Бутман принят участие в ретро-ралли «Ночная Москва»
В Москве традиционное ретро-ралли «Ночная Москва» прошла в субботу, 29 июля. В заезде приняло участие порядка 30 классических автомобилей. Одним из ретро Мерседесов управлял джазовый музыкант Олег Бутман.
«Планы, конечно, выиграть. Буду стараться. Я никогда не участвовал, поэтому для меня это загадка. Не знаю, что предстоит... дадут карту, поедем, будем ехать не быстро но уверенно. У меня хороший штурман и мы справимся», — рассказал перед стартом музыкант.
Участникам ретро-ралли предстояло проехать по центральным улицам столицы с заездом в район Хамовники. Финальной точкой гонки стал Radisson Collection Hotel Moscow.