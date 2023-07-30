Олег Бутман принят участие в ретро-ралли «Ночная Москва»

«Планы, конечно, выиграть. Буду стараться. Я никогда не участвовал, поэтому для меня это загадка. Не знаю, что предстоит... дадут карту, поедем, будем ехать не быстро но уверенно. У меня хороший штурман и мы справимся», — рассказал перед стартом музыкант.