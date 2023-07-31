Столичный производитель впервые разработал высокоскоростной лифт

Он способен подниматься на высоту до 220 метров со скоростью четыре метра в секунду.

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В Москве разработали лифт, который перемещается со скоростью четыре метра в секунду. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«Компания “МЭЛ” — первый столичный производитель, разработавший модель высокоскоростного лифта, который способен подниматься на высоту до 220 метров со скоростью четыре метра в секунду. Планируется, что серийное производство таких лифтов будет запущено в 2024 году. Оборудование подойдет для высотных жилых домов и бизнес-центров и позволит закрыть спрос рынка на лифты в зданиях высотой до 50 этажей. Сейчас модель лифта со скоростью четыре метра в секунду проходит сертификацию на подтверждение соответствия техническому регламенту Таможенного союза», — рассказал Владимир Ефимов.

Новые скоростные модели значительно отличаются от предыдущих. Специалисты усовершенствовали силовую часть и изменили каркас, поскольку подъемник, движущийся со скоростью четыре метра в секунду, подвергается большей нагрузке. Кроме того, новые лифты оснастят канатами повышенной прочности. Высокая скорость движения обеспечивается и за счет новых деталей, многие из которых производитель изготовил самостоятельно.

«Специально для производства скоростных лифтов нового формата компания возводит производственный цех в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Для этого город без торгов передал компании в аренду земельный участок площадью 0,7 гектара в районе Гольяново. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию здесь будет создано 85 рабочих мест. Окончание строительных работ намечено на ноябрь 2023 года», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы ВладВладислав Овчинский.

Строительство нового производственного помещения началось в феврале 2023 года. Сейчас площадка готова на 50 процентов: специалисты закончили сборку металлокаркаса и земляные работы. Также на финишном этапе находится установка перекрытий и крыши, идет подключение цеха к внешним энергоносителям.

АО «Московское электрооборудование и лифты» (МЭЛ) — один из крупнейших производителей современных лифтов и оборудования для них. Это один из ключевых поставщиков для столичных и региональных девелоперов. Компания отличается современным, технологичным и безопасным производством, где работают более 800 человек. Ежегодно здесь выпускают до 2,5 тысячи лифтов.

Московская промышленность активно работает над достижением технологического суверенитета. В столице производятся многие устройства и детали, которые полностью заменили импортные аналоги.