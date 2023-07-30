В районе "Москва-Сити" перекрыта дорога из-за атаки БПЛА

Ранее сообщалось, что минувшей ночью была пресечена атака БПЛА на объекты в Москве.

Один из аппаратов был сбит в Одинцово, еще два - подавлены с помощью новейшего оборудования. В итоге два беспилотника упали в районе "Москва-Сити". Серьезных разрушений нет, данных о пострадавших не поступало.