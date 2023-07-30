В Москве прошли велогонка и велофестиваль La Strada

В столице завершился большой велосипедный праздник - La Strada. Традиционно заезд проводится в последние выходные июля. Но в этом году организаторы предложили два формата участия: уже знакомую соревновательную велогонку на 40 и 80 км, а также - новинка этого сезона - велофестиваль с дистанцией 20 км для начинающих любителей двухколесного транспорта. На трассу в общей сложности вышли почти шесть тысяч человек.

Старт всех дистанций начался на Гребном канале в Крылатском - столичной мекке велосипедистов. Маршруты проходили по перекрытым улицам с видами на Крылатские холмы, Москву-Сити, Дом Правительства, набережные, Киевскую площадь, стадион "Лужники", Красную площадь, Котельническую высотку и другие знаковые места. Финиш для участников велофестиваля был в районе парка Новодевичьи пруды, а участники соревнований завершили велозаезд там же, где и начинали - на Гребном канале.

"Порядка 15% участников - приезжие. У нас есть группы, которые путешествуют в рамках велопроекта, участвуют в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи (велогонки серии La Strada также каждый год проводятся в этих городах - прим. ред). В этом году мы делаем партнерскую гонку в Оренбурге. Всех желающих приглашаем в новый город", - рассказал руководитель спортивных проектов Лиги Героев Назарий Коломиец.