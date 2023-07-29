Новые зоны отдыха с бассейнами появились в парках Москвы

В московских парках появились новые зоны отдыха с бассейнами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

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— Бассейны в парках летом работают с понедельника по четверг с 09:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье — с 09:00 до 22:00, — говорится в сообщении.

В пяти парках взрослые и дети могут весь день купаться в чистой и теплой воде, отдыхать на удобных лежаках. К примеру, в ландшафтном парке «Митино» обустроили одну из самых больших зон отдыха с бассейнами. Кроме того, в парке 50-летия Октября разместили два бассейна под открытым небом, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно глава города Сергей Собянин рассказал о планах создания летних бассейнов в городе. В свою очередь столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства займется запуском «около десяти летних бассейнов» в следующем году.