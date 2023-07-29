Расписание движения поездов изменится на Казанском направлении с 31 июля по 3 августа

Отмечается, что интервалы движения поездов будут увеличены до 20 минут в пиковые часы и до 40 минут в течение дня. Часть поездов будет отменена, у части изменится расписание, маршрут следования и остановки. Часть поездов проследуют от/до станции Перово, часть – от/до Казанского вокзала. «Для того, чтобы добраться до центра, рекомендуем не пользоваться станцией «Выхино», где и так большой пассажиропоток – возможны альтернативные маршруты: со станции «Косино» Казанского направления пересаживайтесь на одноименную станцию Некрасовской линии метро, откуда можно доехать до «Нижегородской», где есть пересадка на Большую кольцевую линию; еще со станции «Косино» есть пересадка на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии; также можно пользоваться наземным транспортом: от станции «Перово» Казанского направления ходят маршруты до станции «Перово» Калининской линии метро, «Андроновки» и «Шоссе Энтузиастов» Московского центрального кольца, а также до транспортного узла «Нижегородская», – подчеркнули в Дептрансе.