На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе можно будет прикоснуться к «ожившим» героям картин известных российских живописцев

Технологии дополненной реальности (AR) помогут гостям Московского урбанистического форума «оживить» знаменитые произведения искусства. Об этом сообщила пресс-служба форума.

Картины известных российских живописцев будут представлены на мероприятии, которое пройдет с 1 августа по 10 сентября.

Полотна, среди которых «Портрет Ф.М. Достоевского» Василия Перова, «Больной муж» Василия Максимова, «Новая Москва» Юрия Пименова, «Устный счет» Николая Богданова-Бельского, были цифрованы, выведены на экраны и стали интерактивными. Дополнят впечатление музейной экспозиции стилизованные рамы.

«Персонажи картин расскажут зрителям, при каких обстоятельствах были созданы произведения искусства, и что вдохновляло авторов при их написании. А еще «перенесутся на машине времени» в современную Москву — с ее узнаваемым ландшафтом и инфраструктурой», - отмечает пресс-служба.

Так, картина «В сельской школе» Владимира Маковского изначально возвращает зрителей в прошлое, а затем обустройство класса на экране сменится на современное, доска заменится на интерактивную.

Кроме того, гости форума смогут «изменить» сюжет заинтересовавшего их полотна. Например, «вызвать врача» к больному герою картины «Больной муж» в 1881 год через окно сервиса «ЕМИАС» на интерактивном смартфоне, и дождаться приезда скорой помощи.

Попасть на все выставки Главархива можно бесплатно в рамках Московского урбанистического форума.