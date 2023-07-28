В России снимут сериал о подготовке Москвы к Олимпиаде 1980 года

В России снимут сериал о подготовке Москвы к такому знаменательному событию для всего Советского Союза, как Олимпиада 1980 года.

В роли режиссера картины выступит Евгений Стычкин, а в качестве шоураннера — Александра Ремизова. Съемки новой драмы для сервиса «Кинопоиск» начнутся этим летом и пройдут в Москве и Узбекистане. Премьера ожидается в 2024 году.

— Мы заглянем внутрь этого исторического события и посмотрим на него глазами разных героев, расскажем о том, каких усилий стоило проведение турнира, какие люди его создавали, и о процессах в обществе, которые сопровождали Олимпиаду-80, — рассказала Ремизова.

Право провести XXII Летние Олимпийские игры СССР получил, опередив в голосовании Соединенные Штаты. Этот турнир должен был стать большим событием для всего мира, ради него Советский Союз был готов приподнять «железный занавес».