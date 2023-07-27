Фестиваль в честь 100-летнего юбилея пройдет в музее-заповеднике «Коломенское»

В музее-заповеднике «Коломенское» 29 и 30 июля пройдет фестиваль «Больше, чем 100», посвященный юбилею учреждения. Об этом в четверг, 27 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

Праздничные мероприятия пройдут с 12:00 до 18:00. Вход свободный.

29 июля гостей ждут четыре спектакля Театра сторителлинга Константина Кожевникова. Они будут посвящены важным для Коломенского событиям в период с XVI по XX век. Также посетителям предложат принять участие в играх, среди которых кольцеброс, крестики-нолики и крокет.

30 июля в 12:00 начнется юбилейный концерт. Также для гостей будут доступны настольные игры и другие активности, говорится на официальном сайте мэра Москвы.