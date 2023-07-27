Mos.ru покажет экскурсию «Живая история Парка Горького»
Эксклюзивно для mos.ru ее проведет главный хранитель истории Парка Горького Елена Соболева.
Эксклюзивно для mos.ru Парк Горького проведет экскурсию по своей территории. Зрители трансляции познакомятся с историей зеленой зоны с 1928 года до настоящего времени.
Главный хранитель истории парка Елена Соболева познакомит с достопримечательностями, а также расскажет, как менялся облик парка в соответствии с задачами эпохи. Кроме того, зрители узнают, какую роль в создании зеленой территории сыграли Владимир Ленин, Иосиф Сталин, первый директор парка Бетти Глан, архитекторы Иван Жолтовский, Алексей Щусев, Александр Власов, Константин Мельников и писатель Максим Горький.
Прямую трансляцию экскурсии смотрите на этой странице, а также на страницах mos.ru в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» 27 июля в 17:00.