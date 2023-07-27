Mos.ru покажет экскурсию «Живая история Парка Горького»

Эксклюзивно для mos.ru ее проведет главный хранитель истории Парка Горького Елена Соболева.

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Эксклюзивно для mos.ru Парк Горького проведет экскурсию по своей территории. Зрители трансляции познакомятся с историей зеленой зоны с 1928 года до настоящего времени.

Главный хранитель истории парка Елена Соболева познакомит с достопримечательностями, а также расскажет, как менялся облик парка в соответствии с задачами эпохи. Кроме того, зрители узнают, какую роль в создании зеленой территории сыграли Владимир Ленин, Иосиф Сталин, первый директор парка Бетти Глан, архитекторы Иван Жолтовский, Алексей Щусев, Александр Власов, Константин Мельников и писатель Максим Горький.