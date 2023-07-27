Большой концерт пройдет в «Лужниках» в День флага России

22 августа в «Лужниках» состоится концерт, приуроченный ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Мероприятие пройдет в рамках Московского урбанистического форума. Начало в 17:00.

«Перед москвичами и гостями города выступят 14 исполнителей и групп. Среди них Гарик Сукачев, Юлия Чичерина, “Чайф”, “Сурганова и оркестр”», — отметила НатаНаталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Главной темой музыкальной программы станут цвета флага. Во время концерта зрителям напомнят их значение и историю, расскажут, почему именно они символизируют нашу страну.

Поддержат тематику и создадут ощущение полного погружения впечатляющие звуковые и визуальные спецэффекты. Так, крыша Большой спортивной арены будет подсвечена бело-сине-красными тонами. Это смогут увидеть жители разных районов Москвы.

Посещение концерта бесплатное по предварительной регистрации.

XII Московский урбанистический форум пройдет на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе. Он станет самым масштабным за всю историю мероприятия.

В Гостином Дворе посетителям расскажут о московском здравоохранении и образовании, в «Лужниках» пройдут выступления артистов, гастрономический фестиваль, модные показы и другие мероприятия. Гости парка «Зарядье» смогут совместить активный отдых с насыщенной культурной и развлекательной программой. Здесь будут проходить спортивные тренировки, лекции об искусстве, моде и различных городских проектах.