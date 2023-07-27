В Москве ожидается гроза, ливни и град

Синоптики спрогнозировали, что в Москве и Подмосковье в четверг, 27 июля, будет до +28°С. В столичном регионе будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, ливни. Также ожидается гроза и град, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +26...+28°С. Ожидается южный ветер со скоростью 6–11 м/c. При грозе его порывы будут достигать 15–20 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +18...+20°С. Ожидается юго-восточный, южный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 741 мм рт. ст., а ночью — 739 мм рт. ст.