Москва запускает второй этап реконструкции поликлиник
Работа по модернизации городских поликлиник будет завершена до конца этого года. Первые 100 из 201, поставленных на реконструкцию, уже принимают пациентов по новому московскому стандарту, завершается реконструкция и остальных. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая в среду, 26 июля, один из филиалов поликлиники N 6 в Северном округе, где капремонт также близится к концу.
А что город намерен делать с остальными поликлиниками? Есть среди них новые, но большая часть также устарели морально и физически.
"Мы долго считали, советовались и в итоге решили запустить второй этап модернизации - реконструировать еще 140 поликлиник", - поделился Сергей Собянин на встрече с главными врачами.
Рассказывая, почему он принял именно такое решение, напомнил:
"Мы начинали с того, что сначала реконструировали 60-70 поликлиник, построили их практически заново. Потом поняли, что надо 100, дальше оказалось - нужно 150, 200... И вот первая сотня полностью готова, до конца года сделаем и остальные".
Собянин, конечно же, отдает себе отчет, что включение в программу реконструкции еще 140 поликлиник потребует титанического труда со стороны и города, и врачей. Ведь пока перестраиваются здания одних филиалов, в других приходится потесниться - люди болеть не перестают. 100 миллионов раз в год посещают москвичи поликлиники! Да и на бюджет нагрузка большая - деньги нужны не только на стройку, но и на закупку новейшего оборудования - КТ, МРТ, УЗИ экспертного класса, рентгеновские комплексы - как в наше время без них? Но просто подкрашивать-подмазывать, как делалось когда-то, уверен глава города, смысла нет. Нужна именно комплексная реконструкция, какой Москва и занимается последние два года.
"Такому решению рады и врачи, и наши пациенты, - сказал "РГ" главный врач консультативной диагностической поликлиники N 121 Андрей Тяжельников. - В июле в реконструированное здание вернулся филиал N 2 в Южном Бутове, а в ближайшее время откроется после капремонта еще один - N 7 в Северном Бутове. Перемены кардинальные! Еще не так давно казалось фантастикой, что в обычной городской, не коммерческой поликлинике могут быть такие комфортные условия: просторные холлы, кабинеты с удобной современной мебелью, новейшее диагностическое и лечебное оборудование, буфеты, где могут пообедать посетители. Особенно это нужно для тех, кто пришел сдавать анализы натощак. Удобные комнаты появились и для персонала, где можно перекусить и отдохнуть. У нас сейчас даже диспансеризация пошла активнее, так как в таком красивом здании пациентам приятно заботиться о своем здоровье. Поэтому и остальные здания поликлиники тоже с нетерпением ждут обновления!"
Жители района Тимирязевский, где в филиале N 4 на улице Немчинова побывал мэр, свое обновленное здание увидят в августе. За современным фасадом могут и не узнать типовую четырехэтажку 70-х годов прошлого века. Заменено в ней все: коммуникации, внутренние перегородки, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки... Вместо регистратуры за стеклом пациентов теперь будут встречать удобные стойки информации. А главное - на прием можно попасть к врачам всех восьми наиболее востребованных специальностей - терапевту, кардиологу, оториноларингологу, хирургу, неврологу, офтальмологу, урологу и эндокринологу. Ну, а если потребуется узкий специалист - аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог или инфекционист, то терапевт выпишет направление в головную поликлинику.
"Я уверен, что все у нас получится и со вторым этапом, - сказал в заключение Сергей Собянин. - И Москва в результате получит лучшее в мире амбулаторное звено".