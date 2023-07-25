Москвичам пообещали теплые бассейны в каждом районе

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал сделать столицу городом-курортом, открыв бассейны в каждом районе. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам мэра, в ближайшее время в парках города откроют пять бассейнов с подогревом. В следующем гору департамент жилищно-коммунального хозяйства запустит еще около десяти бассейнов, затем их количество будет нарастать. Таким образом Москва «переплюнет» Сочи, сказал Собянин.

Мэр напомнил, что в 2023 году на Северном речном вокзале вдвое увеличили объем бассейнов с подогревом, а возле Южного речного вокзала открыли пляж с шестью бассейнами.