Оркестр спасателей выступит на Красной площади
Впервые Сводный оркестр МЧС России выступит на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» с Ротой почетного караула Академии Государственной противопожарной службы МЧС РФ. Фестиваль пройдет с 26 августа по 3 сентября.
Сводный оркестр МЧС России создан из музыкантов Показательного оркестра МЧС России, столичного МЧС, Академии гражданской защиты МЧС России, Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».
— Творческая деятельность оркестра тесно связана с деятельностью Министерства РФ по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий и направлена на воспитание воинского и служебного долга, чувства верности Отечеству, высоких боевых и морально-психологических качеств, формируя эмоционально-ценностное отношение к искусству, истории, традициям и культуре нашей страны, — сообщили организаторы фестиваля.
Под выступление оркестра лучшие курсанты Академии Государственной противопожарной службы МЧС России представят четкие, слаженные и синхронные строевые приемы. Кстати, сама Академия ГПС в этом году отмечает 90-летие.
— Рота почетного караула академии принимает участие в торжественных мероприятиях МЧС России, а также в городских мероприятиях по открытию памятников и мемориалов. Коллектив выступает на центральных концертных площадках Москвы, — добавили организаторы фестиваля.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.