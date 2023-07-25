Оркестр спасателей выступит на Красной площади

— Творческая деятельность оркестра тесно связана с деятельностью Министерства РФ по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий и направлена на воспитание воинского и служебного долга, чувства верности Отечеству, высоких боевых и морально-психологических качеств, формируя эмоционально-ценностное отношение к искусству, истории, традициям и культуре нашей страны, — сообщили организаторы фестиваля.