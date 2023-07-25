На станции «Яхромская» завершился монтаж уникального панно

На строящейся станции «Яхромская» участка продления Люблинско-Дмитровской линии метро полностью выполнили монтаж масштабной художественной композиции в честь 800-летия Москвы. Об этом заявил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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Ее авторами выступили архитекторы Николай Шумаков и Александр Некрасов, а также художник Александр Рукавишников.

— Конструкции панно размером 160 на 5 метров полностью собраны и установлены на путевую стену станции. 22 сюжета о жизни москвичей в середине прошлого века на 111 панелях, где одна графическая история перетекает в другую, сложились в единую композицию, — поделился он.

В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что работы по установке панно заняли порядка двух недель.

Продолжая разговор о станции «Яхромская», мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что масштабная композиция включила в себя основные события празднования 800-летия города в 1947 году. Это послевоенное благоустройство территории столицы, заложение сталинских высоток и памятника Юрию Долгорукому, спортивный праздник на стадионе «Динамо» и вечерний салют.