На северо-востоке Москвы появится биометрическая игровая пещера для детей

Первый в Москве биометрический павильон для детей в форме пещеры возведут на территории строящегося квартала в Бутырском районе столицы. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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Будущие жильцы квартала получат инновационную лабораторию для игр. Внутри нее разместят горки, сказочные тоннели и космические камни с неизведанных планет.

— Главная цель создания такого предмета урбанистической культуры — вызвать эмоциональный отклик посредством визуального или тактильного взаимодействия с разнообразными формами и текстурами. Поэтому архитекторы решили создать уникальный игровой павильон, в котором фантастические элементы космической тематики будут способствовать развитию всех органов чувств ребенка, — объяснил Андрей Бочкарев.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что разнообразие цветов, текстур и форм в игровой пещере поспособствует развитию воображения детей.

Основатель бюро GAFA ARHITECTS Григориос Гавалидис добавил, что будущая площадка станет одной из визитных карточек проекта. Вдохновением для создания стиля и концепции павильона послужила азиатская ландшафтная школа.

Основатель и владелец компании Upside Development Алексей Перлин отметил, что реализовывать уникальные и экспериментальные проекты помогает предоставление российскими поставщиками широкого спектра материалов.