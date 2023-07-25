Структура сына совладельца Capital Group построит бизнес-центр в Москве

Структура Германа Те, сына совладельца Capital Group Павла Те, построит бизнес-центр в виде усеченного треугольника в Хорошевском районе Москвы.

Как сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора, застройщику - ООО "Монси" - выдали разрешение на строительство офисного здания по адресу: Хорошевское шоссе, 38А. Объем инвестиций в проект составит более 2 миллиардов рублей.

"Трехэтажный бизнес-центр под управлением оператора сервисных офисов общей площадью более 8,2 тысячи квадратных метров будет иметь необычную форму в виде усеченного треугольника. Внутренняя композиция здания строится вокруг центрального атриума", – указывается в сообщении.

Согласно ЕГРЮЛ, учредителями ООО "Монси" являются Герман Те и генеральный директор общества Мурад Дамиров, имеющие здесь равные доли. Ранее сообщалось, что они основали компанию BusinessClub, которая является отдельным бизнес-направлением Capital Group и развивает сервисные офисы.