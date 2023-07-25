Для гостей МУФ в столице проведут тренировки по легкой атлетике

Для гостей МУФ в столице проведут тренировки и мастер-классы по легкой атлетике
Серия тренировок по легкой атлетике пройдет в олимпийском комплексе «Лужники» во время Московского урбанистического форума (МУФ). Занятия рассчитаны как на любителей, так и на опытных спортсменов. Об этом во вторник, 25 июля, сообщили в пресс-службе форума.
Столичный департамент спорта совместно с беговым сообществом подготовил для посетителей интересную программу, включая мастер-классы по общей физической подготовке и тренировки со спортсменами. 1 августа, в день открытия бегового центра, занятие проведет чемпионка мира по легкой атлетике и двукратный призер Олимпийских игр Наталья Назарова.
Беговой центр будет работать с 1 августа по 10 сентября с 07:00 до 21:00. Тренироваться там смогут беговые и корпоративные клубы, профессиональные атлеты и любители. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация, передает сайт МУФ.
Международный урбанистический форум пройдет в городе уже в 12-й раз. Впервые он состоится сразу на четырех площадках. Об истории мероприятия и новшествах МУФ в этом году — в материале «Вечерней Москвы».