Для гостей МУФ в столице проведут тренировки по легкой атлетике

Серия тренировок по легкой атлетике пройдет в олимпийском комплексе «Лужники» во время Московского урбанистического форума (МУФ). Занятия рассчитаны как на любителей, так и на опытных спортсменов. Об этом во вторник, 25 июля, сообщили в пресс-службе форума.

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Столичный департамент спорта совместно с беговым сообществом подготовил для посетителей интересную программу, включая мастер-классы по общей физической подготовке и тренировки со спортсменами. 1 августа, в день открытия бегового центра, занятие проведет чемпионка мира по легкой атлетике и двукратный призер Олимпийских игр Наталья Назарова.

Беговой центр будет работать с 1 августа по 10 сентября с 07:00 до 21:00. Тренироваться там смогут беговые и корпоративные клубы, профессиональные атлеты и любители. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация, передает сайт МУФ.