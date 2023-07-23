Москвичам пообещали душную погоду с дождями

Жителей и гостей Москвы ожидают дожди с грозами на следующей неделе. К четвергу, 27 июля, температура поднимется до 26 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Алину Котилевскую.

"Погода будет с дождями, дожди будут разной интенсивности. На следующей неделе станет теплее, к нам выйдет южный циклон, но он принесет достаточно интенсивные дожди", – подчеркнула она.

По словам синоптика, в начале недели столбики термометров покажут от 19 до 20 градусов, 25 июля температура поднимется до 24 градусов, однако прогнозируются дожди. Метеоролог указала, что с 26 июля на столицу выйдет южный циклон, который принесет дожди с грозами, а во второй половине недели в город придет теплая и душная погода.