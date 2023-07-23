Собянин: На ВДНХ пройдет фестиваль неолимпийских видов спорта
Фестиваль неолимпийских видов спорта во второй раз пройдет на ВДНХ в Москве 29 июля, все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и стать зрителями соревнований. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Любители активного образа жизни во второй раз соберутся на территории главной выставки страны. Всех желающих обучат основам неолимпийских видов спорта, расскажут их правила, — написал глава города на своей странице в ВКонтакте.
Собянин пояснил, что в рамках фестиваля запланированы мастер-классы и соревнования. Спортсмены международного уровня покажут, как правильно выполнять трюки. Они также проведут открытые тренировки для всех желающих.
Как пояснили в пресс-службе ВДНХ, 29 июля можно посетить программы по семи дисциплинам: роллер-спорт, кикскутеринг, паркур, кроссминтон, кила, лякросс и капоэйра. Вход бесплатный.
В олимпийском комплексе «Лужники» 5 и 6 августа состоится фестиваль в честь дня рождения проекта «Спортивные выходные» на площадке столичного департамента спорта в рамках Московского урбанистического форума.