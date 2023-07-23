Неделя финансовой грамотности пройдет в парке «Зарядье» с 5 по 11 августа в рамках Московского урбанистического форума. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для гостей недели финансовой грамотности мы подготовили насыщенную и разнообразную программу. У москвичей будет возможность получить полезные практические советы экспертов по самым актуальным темам, таким как планирование личного и семейного бюджетов, финансовые услуги, кибербезопасность, инвестирование, предпринимательство, страхование. Лекциями программа не ограничится – горожане смогут принять участие в интерактивных мероприятиях, например играх и мастер-классах», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя городского департамента финансов Елены Зяббаровой.

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Отмечается, что на Московском урбанистическом форуме мероприятия по повышению финансовой грамотности будут представлены впервые. Москвичей ждет просветительский марафон с использованием интерактивных форматов и современных технологических решений. Финансовый блогер Светлана Толкачева даст советы, как начать собственное дело, а также как грамотно планировать семейный бюджет.

Эксперты Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу и Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров поделятся рекомендациями, как не попасться на уловки мошенников и организаторов финансовых пирамид.

Как выбрать наиболее выгодные банковские продукты и отказаться от навязываемых финансовых услуг, расскажут эксперты Центра финансовой грамотности Москвы и Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Они также уделят внимание правилам рациональных покупок и обсудят с родителями, как воспитать ребенка грамотным в области финансов. На лекции эксперта консультационного центра акционерного общества «Дом.рф» горожане узнают, как выгодно купить жилье с поддержкой государства. Он обсудит с москвичами виды и условия субсидированных ипотечных программ.

«Для большинства людей приобретение собственного жилья – одна из самых крупных и сложных сделок в жизни. Чаще всего она связана с оформлением ипотеки. Ведь сегодня этот инструмент остается одним из самых популярных источников финансирования покупки недвижимости. По данным соцопросов, ипотеку готовы рассматривать более 80% семей. На неделе финансовой грамотности мы расскажем о том, как задействовать меры поддержки и сэкономить при покупке квартиры», – приводятся в сообщении слова директора консультационного центра Михаила Ковалева.

Также сотрудники крупнейших банков поделятся способами противодействия психологическому давлению мошенников и советами, как не бояться кредитов и эффективно использовать их в личных целях. Особое внимание уделят основам финансовой безопасности в цифровой среде: фишингу, защите персональных и платежных данных, использованию интернет-банкинга.

Еще одной темой станут страховые услуги, о которых расскажут профильные специалисты. На Московском урбанистическом форуме жители смогут повысить и налоговую грамотность. Узнать о видах налоговых вычетов и способах их получения можно будет на лекции эксперта Управления федеральной налоговой службы России по Москве. Помимо этого, желающие смогут получить индивидуальные налоговые консультации.