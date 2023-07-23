Библиотека № 225 имени Михаила Задорнова на северо-западе Москвы открылась после ремонта

На северо-западе Москвы после ремонта открылась библиотека № 225 имени Михаила Задорнова. На входе гостей встречает инсталляция, в которой представлен изображенный во всю стену портрет писателя-сатирика.

В самой библиотеке разместили переданные друзьями и близкими Задорнова детские портреты, предметы интерьера, кресло-качалка и многое другое. В помещении провели три текущих ремонта с 2021 по 2023 годы и обновили мебель. Фонд библиотеки пополнили коллекцией книг Михаила Задорнова, в том числе «Задорный НеФормат», «По родной России», «Задорное чтиво» и другими.

Актеры из агиттеатра «Россия» Московского авиационного института и телеведущая Регина Дубовицкая регулярно проводят в библиотеке № 225 тематические встречи, начиная с 2018 года. В помещении посре ремонта появилась площадка для камерных культурно-просветительских мероприятий, передает официальный сайт мэра Москвы.