Главархив Москвы показал снимки летнего отдыха разных лет из столичных фондов

В День дачника Главархив Москвы показал кадры летнего отдыха прошлых десятилетий. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На кадрах, переданных жителями из семейных архивов городу, запечатлены цветочные сады, постройка дач, подмосковный урожай. Дачный отдых многие называют исключительно русским явлением. В жизни москвичей дачи существовали 40, 50 и даже 100 лет назад. Подтверждают это фотоснимки горожан, переданные на хранение в архивные фонды в рамках второго этапа проекта «Москва – с заботой об истории», – говорится в материале.

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Отмечается, что слово «дача» появилось в русском языке в XVIII веке. Земельные владения поблизости от города придумал давать своим приближенным Петр I. Так дача стала означать временное летнее жилье за городом. Позднее дачами обзавелись не только богатые вельможи. Популярным местом культурного дачного отдыха был пос. Малаховка в Люберцах, где в летнем театре играла молодая Фаина Раневская и выступал Федор Шаляпин.

В архивных фондах столицы сохранились снимки начала ХХ века, сделанные в селе Новая Деревня Пушкинского района. Со временем появились дачи для работников культуры и искусства, сезонные дачи – для работников заводов и фабрик. Агрономы и экономисты того времени рассчитали: чтобы прокормить среднестатистическую советскую семью из четырех-шести человек, как раз хватало земли площадью 0,06 га. Иллюстрируют это явление снимки Аллы Ореховой.

На кадрах запечатлена хозяйка дачного участка, а на фоне – цветы с человеческий рост на клумбах возле маленького домика, рядом – плодовые деревья.

В материале рассказывается, что снимки Михаила Устинова отражают другую важную историческую веху уже конца ХХ века – застройку и освоение участков. На них видно, что строительство дачи находится на стадии фундамента, такие кадры редки в общем массиве и бывают весьма информативны.

Другие фотографии иллюстрируют поездки автолюбителей на дачи, походы в лес, катание в упряжке с лошадьми и просто отдых на пляже у реки. Второй этап акции «Москва – с заботой об истории» – «Московская фотолетопись» продолжается. Передать на вечное хранение в Главархив фото- и кинопленки из семейных архивов с советского времени до 2000-х годов горожане могут в любом центре госуслуг.