Обновленная библиотека №225 имени Михаила Задорнова открылась для посетителей, с 2021 по 2023 год здесь провели три текущих ремонта и обновили мебель. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Фонд библиотеки пополнился коллекцией книг Михаила Задорнова, в том числе «Задорный НеФормат», «По родной России», «Задорное чтиво» и «Князь Рюрик и Вещий Олег. Потерянная быль. Откуда пошла земля Русская». Также появилась мемориальная композиция, посвященная его жизни и творчеству, где находятся переданные наследниками и друзьями книги и вещи – кресло-качалка, детские портреты, предметы интерьера, фотографии и многое другое», – говорится в материале.

Отмечается, что теперь на входе гостей встречает инсталляция, в которой представлен изображенный во всю стену портрет писателя. 24 апреля 2023 года библиотеке присвоили имя Михаила Задорнова. Идея возникла у родных и близких писателя-сатирика, которые обратились с таким предложением. С 2018 года в библиотеке регулярно проходят тематические встречи с участием телеведущей Регины Дубовицкой, а также актерами из агиттеатра «Россия» Московского авиационного института. Его создателем, художественным руководителем, режиссером-постановщиком и актером был Михаил Задорнов.