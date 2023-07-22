Красную площадь закроют для посетителей 22 июля

В Москве временно закроют доступ посетителей на Красную площадь, в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены. Об этом сообщает отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

Как говорится в сообщении, Красная площадь, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены в субботу, 22 июля, будут недоступны для посещения в связи с проведением мероприятия. О каком именно мероприятии идет речь, не уточняется.