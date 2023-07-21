Собянин рассказал, как использование цифровых моделей зданий помогает программе реновации

В столице возводят семь новостроек по программе реновации с помощью технологий информационного моделирования (ТИМ). Благодаря им жители быстрее переселяются в новые дома, а затраты на реализацию проектов сокращаются. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«ТИМ создают цифровую модель будущего объекта со всей необходимой информацией о нем. Технологии позволяют сделать в 3D любые элементы и системы здания, варианты компоновки, анализ эксплуатации — в общем, найти оптимальное решение. В итоге весь строительный цикл видно как на ладони», — написал мэр Москвы.

Первый дом по программе реновации с применением ТИМ построили в районе Метрогородок. В этом году более двух тысяч человек получат здесь квартиры.