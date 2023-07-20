Стало известно, где москвичи любят проводить летний отпуск

Во время летнего отдыха москвичи предпочитают отправиться в страны дальнего и ближнего зарубежья, однако большинство остается в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками «Яндекс Путешествий».

© Вечерняя Москва

Тройку лидеров среди иностранных направлений составили Турция, Узбекистан и Казахстан. Также спросом у туристов из Москвы пользуются Армения, Азербайджан, Киргизия, Китай, Таиланд, ОАЭ и Грузия.

Среди отечественных направлений лидируют курортные Сочи и Анапа, а также Санкт-Петербург. Среди других востребованных направлений значатся Геленджик, Зеленоградск (курорт в Калининградской области), Калининград, Кисловодск, Владивосток и Ейск.

По результатам исследования, 71 процент респондентов предпочитает оставаться в России. Ближнее и дальнее зарубежья выбирают 12 и 17 процентов соответственно.