Столичные пожарные и спасатели проведут мастер-классы на площадке МУФ-2023 в «Лужниках»

Гости Московского урбанистического форума, который пройдет в «Лужниках» с 1 августа по 10 сентября, смогут освоить навыки скалолазания, научиться оказывать первую медицинскую помощь, спасать утопающих и действовать при пожаре. Об этом рассказали в пресс-службе форума.

В мобильном учебно-консультационном пункте посетителей научат приемам оказания первой помощи и покажут, как провести сердечно-легочную реанимацию. При этом у гостей будет возможность закрепить усвоенные навыки на специальном манекене.

В другой зоне расположатся спасатели на воде. От них посетители узнают, как правильно подавать средства спасения утопающим. Также для гостей форума оборудуют скалодром, где можно будет пройти подготовку по альпинизму. А опытные специалисты покажут, как работают аварийно-спасательные отряды.