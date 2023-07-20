Собянин: Завершено восстановление Воробьевского пруда рядом с Дворцом пионеров

«Очищаем водоемы от ила, укрепляем берега габионами. Параллельно ремонтируем 15 пешеходных мостов через пруды. На прилегающей территории сделаем удобные дорожки и современное освещение, высадим деревья и кустарники, разобьем газон и клумбы с многолетниками. Обустроим места тихого отдыха, 29 детских и спортивных площадок. Появится и зона для выгула собак», – подчеркнул мэр.