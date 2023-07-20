Собянин: Завершено восстановление Воробьевского пруда рядом с Дворцом пионеров
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о завершении реабилитации Воробьевского пруда рядом с Дворцом пионеров.
«Экологической реабилитации водоемов уделяем особое внимание. В этом году реализуем несколько крупных проектов. Уже завершили восстановление Воробьевского пруда недалеко от Дворца пионеров. Очистили акваторию, отремонтировали береговую полосу, обновили конструкцию водоема. Высадили разные водные растения: ирисы, кувшинки, тростник», – написал Собянин.
Также идут работы на 16 прудах-регуляторах в районе Марьино.
«Очищаем водоемы от ила, укрепляем берега габионами. Параллельно ремонтируем 15 пешеходных мостов через пруды. На прилегающей территории сделаем удобные дорожки и современное освещение, высадим деревья и кустарники, разобьем газон и клумбы с многолетниками. Обустроим места тихого отдыха, 29 детских и спортивных площадок. Появится и зона для выгула собак», – подчеркнул мэр.
Помимо этого по просьбе жителей будет создана новая инфраструктуру в парке «Долгие пруды» в районе Северный.
«Благоустроим территории возле прудов. Сделаем две смотровые площадки, с которых откроется хороший вид. Важная часть проекта — обновление маршрутов для неспешных прогулок и транзитных дорожек к Новодачному шоссе», – заключил мэр.