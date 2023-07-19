В Москве пройдет фестиваль спортивного кино

В Москве 24 июля стартуют бесплатные показы спортивного кино. О том, что можно посмотреть, и как пройдет фестиваль, "РГ" рассказали в пресс-службе Москомспорта.

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Фестиваль приурочен к 100-летию Московского спорта. Его организаторами стали Москомспорт и Москино. Каждый день на протяжении фестивальной недели площадки будут меняться. При этом особо стоит отметить площадку в музее-заповеднике "Коломенское" и в парке Олимпийской деревни. Здесь будут установлены кинопередвижки.

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В один из дней фестиваля для зрителей свои двери откроет знаменитая гостиница "Метрополь", где в 1925 году проходил первый московский международный шахматный турнир. Здесь покажут спортивную драму "Чемпион мира".

Как отметила генеральный директор Москино Наталья Мокрицкая, отечественные фильмы о спорте занимают особое место в кинематографе. "В СССР ленты о спорте собирали полные залы, их пересматривали по несколько раз. Новые российские картины тоже пользуются большим успехом. Сейчас очень важно показывать такие фильмы",- сказала она.

Чтобы попасть на сеанс, надо зарегистрироваться на сайте Москино.

Календарь кинопоказов:

24 июля

21:30 - 23:00. Парк "Коломенское" сцена у дворца царя Алексея Михайловича

"Первая перчатка", 1946 г.

Режиссер А. Фролов, СССР, 79 минут.

25 июля

20:00 - 22:00. Кинотеатр в парке Ангарские пруды

"Начать сначала", 2022 г.

Режиссер И. Гобозашвили, Россия, 106 минут.

26 июля

21:00 - 23:00. Лекторий ВДНХ

"Вратарь", 1936 г.

Режиссер С. Тимошенко, СССР, 75 минут.

27 июля

20:00 - 21:20. Международный центр Самбо

"Непобедимый", 1983 г.

Режиссер Ю. Борецкий, СССР, 69 мин.

28 июля

21:30 - 23:00. Сцена на воде в парке Олимпийской деревни

(место, где в 1980 году проживали участники XXII Олимпийских игр)

"Гонщики", 1972 г.

Режиссер И. Масленников, СССР, 80 минут.

29 июля

15:00 - 17.40. Отель Метрополь

"Чемпион мира", 2021 г.

Режиссер А. Сидоров, Россия, 145 минут.

30 июля

13:30 - 15:45. Еврейский музей и центр толерантности

"Лев Яшин. Вратарь моей мечты", 2019 г.