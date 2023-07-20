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Собянин объявил о мерах по поддержке досуговой деятельности в столичных торговых центрах

Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня работника торговли посетил торгово-развлекательный центр «Небо» в Солнцево, где объявил о принятом решении по поддержке расширения досуговой деятельности и улучшения архитектурного облика торговых центров, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Собянин объявил о мерах по поддержке досуговой деятельности в столичных торговых центрах
© Агентство "Москва"

«Понятно, что одной торговлей не проживешь. Но надо развивать другие функции, чтобы торговые центры стали общественными центрами районов. Они же находятся здесь, в центре жилых районов. И здесь по большому счету ничего другого такого, чтобы заменило эту площадку, нет. И здорово, что сюда приходят ребята, занимаются спортом, танцами, культурными программами. Мы сейчас торговым центрам будем компенсировать часть затрат на переоборудование, если такие крупные перепланировочные решения. Часть торговых центров находится не в таком замечательном виде, как «Небо». Многие старые из них. Поэтому будем помогать, и чтобы они архитектурно внешне выглядели достойно в Москве», – сказал мэр.

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Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, речь идет о поддержке в части изменения внешнего архитектурного решения торговых центров. Согласно принятому решению, компенсации подлежит стоимость использованных при ремонте фасада отделочных материалов, согласно перечню и предельным ценам, утвержденным департаментом торговли и услуг столицы. Для получения гранта на перепрофилирование, торговый центр должен обладать общей площадью более 10 тыс. кв. м, а также объект недвижимости должен быть введен в эксплуатацию до 1 сентября 2023 года. При этом в результате перепрофилирования доля арендопригодных площадей, используемых под социальные объекты, такие как например, спортцентры, бассейны, детские развлекательные и развивающие центры, танцевальные студии, коворкинги, библиотеки, должна увеличиться не меньше, чем на 5 процентных пунктов.

Размер гранта зависит от площади вновь размещенных соцобъектов и исчисляется в процентах от суммы налога на имущество, уплаченного в отношении объекта недвижимости за предыдущий налоговый период.

Ожидается, что в результате частичного перепрофилирования торговые центры усилят свою роль точек притяжения для местных жителей, сосредоточив на одной площадке торгово-развлекательные, образовательные, досуговые, спортивные и культурные функции. Кроме того, решение о предоставлении грантов станет мерой поддержки социально ориентированного бизнеса.