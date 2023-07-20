Собянин объявил о мерах по поддержке досуговой деятельности в столичных торговых центрах
Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня работника торговли посетил торгово-развлекательный центр «Небо» в Солнцево, где объявил о принятом решении по поддержке расширения досуговой деятельности и улучшения архитектурного облика торговых центров, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Понятно, что одной торговлей не проживешь. Но надо развивать другие функции, чтобы торговые центры стали общественными центрами районов. Они же находятся здесь, в центре жилых районов. И здесь по большому счету ничего другого такого, чтобы заменило эту площадку, нет. И здорово, что сюда приходят ребята, занимаются спортом, танцами, культурными программами. Мы сейчас торговым центрам будем компенсировать часть затрат на переоборудование, если такие крупные перепланировочные решения. Часть торговых центров находится не в таком замечательном виде, как «Небо». Многие старые из них. Поэтому будем помогать, и чтобы они архитектурно внешне выглядели достойно в Москве», – сказал мэр.
Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, речь идет о поддержке в части изменения внешнего архитектурного решения торговых центров. Согласно принятому решению, компенсации подлежит стоимость использованных при ремонте фасада отделочных материалов, согласно перечню и предельным ценам, утвержденным департаментом торговли и услуг столицы. Для получения гранта на перепрофилирование, торговый центр должен обладать общей площадью более 10 тыс. кв. м, а также объект недвижимости должен быть введен в эксплуатацию до 1 сентября 2023 года. При этом в результате перепрофилирования доля арендопригодных площадей, используемых под социальные объекты, такие как например, спортцентры, бассейны, детские развлекательные и развивающие центры, танцевальные студии, коворкинги, библиотеки, должна увеличиться не меньше, чем на 5 процентных пунктов.
Размер гранта зависит от площади вновь размещенных соцобъектов и исчисляется в процентах от суммы налога на имущество, уплаченного в отношении объекта недвижимости за предыдущий налоговый период.
Ожидается, что в результате частичного перепрофилирования торговые центры усилят свою роль точек притяжения для местных жителей, сосредоточив на одной площадке торгово-развлекательные, образовательные, досуговые, спортивные и культурные функции. Кроме того, решение о предоставлении грантов станет мерой поддержки социально ориентированного бизнеса.