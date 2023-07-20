Собянин объявил о мерах по поддержке досуговой деятельности в столичных торговых центрах

«Понятно, что одной торговлей не проживешь. Но надо развивать другие функции, чтобы торговые центры стали общественными центрами районов. Они же находятся здесь, в центре жилых районов. И здесь по большому счету ничего другого такого, чтобы заменило эту площадку, нет. И здорово, что сюда приходят ребята, занимаются спортом, танцами, культурными программами. Мы сейчас торговым центрам будем компенсировать часть затрат на переоборудование, если такие крупные перепланировочные решения. Часть торговых центров находится не в таком замечательном виде, как «Небо». Многие старые из них. Поэтому будем помогать, и чтобы они архитектурно внешне выглядели достойно в Москве», – сказал мэр.