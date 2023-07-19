Сквер на улице Правды в Москве назвали в честь Геннадия Селезнева

Это уже четвертая точка в России, где увековечена память о председателе Госдумы двух созывов и редакторе четырех газет. В 2017 году был открыт памятник Геннадию Селезневу на Троекуровском кладбище, в 2019-м мемориальную доску установили на здании Санкт-Петербургского университета (Селезнев окончил его в 1974-м), в октябре прошлого года был открыт памятник на родине журналиста и государственного деятеля в городе Серове Свердловской области. И вот, наконец, его имя появилось на карте Москвы. На улице Правды, напротив бывшего входа в "Комсомолку", которой Селезнев руководил в 80-х, теперь стоит стела с надписью о том, что сквер назван в честь советского и российского государственного и политического деятеля, председателя Госдумы II и III созывов.

Отдать должное Геннадию Николаевичу Селезневу в Сквер имени Селезнева пришли заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты и руководители фракций Госдумы, друзья и близкие Геннадия Николаевича.

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- Это был крупный политик, замечательный журналист, прекрасный руководитель, - говорил на торжественной церемонии заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой. - Он чувствовал пульс времени, отдавая всего себя тому делу, которому служил.

Геннадий Зюганов вспоминал, как Селезнев, возглавляя Госдуму в 90-х, сыграл огромную роль в разрешении сложнейших политических и экономических проблем того времени, а депутат Госдумы Елена Драпеко говорила о том, что еще в 80-х Селезнев предвидел многие негативные явления в нашей культуре.

Перед телекамерами государственные и политические деятели говорили о Селезневе - политике и стратеге, уважаемом во всем мире. А за кадром сотрудники, друзья, родственники Геннадия Николаевича вспоминали Селезнева-человека - внимательного, доброго, бескорыстного.

Бывший руководитель секретариата председателя Госдумы Анатолий Усов вспоминал, как трудно было планировать рабочий график Селезнева в поездках по стране: к нему постоянно подходили люди, он останавливался, выслушивал, давал поручения разобраться.

- Он очень любил готовить, - говорила Ирина Борисовна Селезнева, вдова Геннадия Николаевича. - На нашей даче под Питером в жаровне на лужайке запекал нам такую рыбу в фольге! А потом играл с внучками в куклы.

Петр Толстой, заместитель председателя Госдумы РФ: