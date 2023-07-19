РИА Новости: в Москве из-за ливня повалены 57 деревьев, повреждены 55 машин

В Москве в результате непогоды оказались повалены почти 60 деревьев, повреждено больше 50 автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой экстренные службы столицы. "В Москве повалены 57 деревьев и повреждены 55 автомобилей", - уточнил собеседник агентства. Днем во вторник, 18 июля, в городе и Московской области начался сильный ливень с грозой, он сопровождается сильными порывами ветра. В результате ливни накрыли центральную, западную, южную и восточную части столицы. До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве и Московской области до полудня среды, 19 июля. Также исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова подтвердила эффективность работы столичной "ливневки".