Музей культуры стран Африки откроется в здании бывшего ГЦСИ в Москве

В здании бывшего Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в Москве откроется музей культуры стран Африки. Об этом во вторник, 18 июля, сообщил генеральный директор Государственного музея искусства народов Востока Александр Седов.

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— Создание такого музея станет значительным шагом в укреплении стратегического партнерства России и стран африканского континента. Для этих целей выделено здание на улицу Зоологическая, дом 13 — это бывший центр современного искусства ГЦСИ, — рассказал он.

Целью проекта, по словам Седова, является создание культурно-образовательного центра, который объединит постоянную музейную экспозицию и пространство для проведения культурных, образовательных и деловых мероприятий, передает агентство городских новостей «Москва».