Собянин рассказал о развитии онкологической помощи в Москве

— Думаю, там (в МКНЦ имени А. С. Логинова — прим. «ВМ») еще месяц-полтора потребуется для того, чтобы наладить этот «космический корабль». По-другому его не назову, потому что он весь в новых технологиях и автоматических системах. В Москве 13 лучевых центров, но самый лучший будет в Логинова и Коммунарке, — пояснил он.