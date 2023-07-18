Сергей Собянин рассказал о развитии онкологической помощи в Москве
В столице сильно развито онкологическое направление: в городе находится 13 лучевых центров. Об этом во вторник, 18 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам главы города, сейчас медицинский объект лучевой терапии Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова находится в состоянии запуска. Он станет одним из лучших в городе. Кроме того, современная клиника будет действовать на базе Коммунарки.
— Думаю, там (в МКНЦ имени А. С. Логинова — прим. «ВМ») еще месяц-полтора потребуется для того, чтобы наладить этот «космический корабль». По-другому его не назову, потому что он весь в новых технологиях и автоматических системах. В Москве 13 лучевых центров, но самый лучший будет в Логинова и Коммунарке, — пояснил он.
При этом в городе есть пять онкологических центров, которые оказывают полную помощь пациентам, написал Собянин в своем блоге.
Напомним, что в Коммунарке появилась новая больница. Она оснащена по последнему слову техники, а для врачей и пациентов предусмотрено множество разных удобств.
В столице начал работать третий по счету комплексный сервис искусственного интеллекта. Он может диагностировать сразу несколько заболеваний с помощью компьютерной томограммы.