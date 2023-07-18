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Сергей Собянин рассказал о развитии онкологической помощи в Москве

В столице сильно развито онкологическое направление: в городе находится 13 лучевых центров. Об этом во вторник, 18 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о развитии онкологической помощи в Москве
© Вечерняя Москва

По словам главы города, сейчас медицинский объект лучевой терапии Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова находится в состоянии запуска. Он станет одним из лучших в городе. Кроме того, современная клиника будет действовать на базе Коммунарки.

— Думаю, там (в МКНЦ имени А. С. Логинова — прим. «ВМ») еще месяц-полтора потребуется для того, чтобы наладить этот «космический корабль». По-другому его не назову, потому что он весь в новых технологиях и автоматических системах. В Москве 13 лучевых центров, но самый лучший будет в Логинова и Коммунарке, — пояснил он.

При этом в городе есть пять онкологических центров, которые оказывают полную помощь пациентам, написал Собянин в своем блоге.

Напомним, что в Коммунарке появилась новая больница. Она оснащена по последнему слову техники, а для врачей и пациентов предусмотрено множество разных удобств.

В столице начал работать третий по счету комплексный сервис искусственного интеллекта. Он может диагностировать сразу несколько заболеваний с помощью компьютерной томограммы.