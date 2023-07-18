Поезд повредил платформу станции "Матвеевская" и кабину встречного поезда на западе Москвы

Рельс, который перевозили на поезде, повредил платформу N1 на железнодорожной станции "Матвеевская" на западе Москвы. Кадры опубликовал очевидец инцидента в "ВКонтакте". На кадрах видно, как металлическая конструкция оградила путь вагону и задела колонну, остекление и кабину машиниста встречного поезда. В Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД) сообщили, что платформа станции была повреждена в результате нарушения габарита груза при перевозке рельсов. Инцидент произошел около пяти утра на перегоне Москва-сортировочная-Киевская - Солнечная Киевского направления. В МЖД уточнили, что никто не пострадал, станция подготовлена для высадки и приема пассажиров. Движение поездов на Киевском направлении осуществляется в штатном режиме. Кроме того, на Московской железной дороге создан штаб для выяснения причин инцидента. По результатам служебного расследования к виновным будут приняты соответствующие меры.