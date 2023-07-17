Собянин: Благоустройство пойм рек Шмелевки и Кузнецовки завершится в августе

Работы по созданию нового парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово будут завершены к сентябрю. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, ознакомившийся в понедельник с ходом работ.

Он отметил, что парк будет большой, в нем установят большое количество осветительных приборов, так что в темное время в нем будет безопасно.

Работы начались в январе текущего года. Проект нового парка разработали с учетом пожеланий местных жителей, он предусматривает устранение препятствий для свободного прохода людей, очистку и реабилитацию территории, создание новых функциональных зон и площадок. В нем появится девять детских и 26 спортивных площадок, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Ближе к станции метро «Зябликово» расположится территория для активного отдыха со скейт-парком, памп-треком и площадками для командных видов спорта. Появится коробка для игры в хоккей и мини-футбол.