Более 800 гектаров земли вовлекли в хозяйственный оборот в Москве с 2018 года

С 2018 года город предоставил инвесторам и застройщикам более 900 земельных участков, на которых они смогли реализовать коммерческие, социальные, жилые и другие постройки. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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— За последние пять лет город вовлек в оборот более 800 гектаров земли. Так, для реализации масштабных инвестиционных проектов застройщикам и инвесторам без торгов выделено более 670 гектаров, с ними заключено 407 договоров аренды. Еще почти 500 участков площадью около 130 гектаров предприниматели и граждане получили по результатам аукционов, — сказал он.

Заммэра отметил, что вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот способствует развитию инфраструктуры города. Это, в свою очередь, положительно сказывается на создании благоприятной для развития бизнеса среды.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что за последние пять лет были определены арендаторы земельных участков общей площадью более чем 80 гектаров. На этих территориях появится 133 коммерческих проекта.

По словам руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, сотрудники ведомства регулярно проводят работы, направленные на проверку соблюдения земельного законодательства инвесторами.