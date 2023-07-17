Собянин: в Москве открыли две реконструированные детские поликлиники

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ремонте почти 99 поликлиник в Москве в соответствии с новыми стандартами. В том числе открылись ещё две реконструированные детские клиники.

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Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Мэр уточнил, что две детские клиники в Северном Измайлове и Левобережном уже приняли первых пациентов, а головное здание ДГП №133 было полностью перестроено и оснащено новейшим медицинским оборудованием. Особое внимание было уделено созданию комфортных условий для пациентов — была обустроена детская площадка, а в период осени—зимы здесь будут также высажены деревья и кустарники.

Также первый филиал ДГП №122, который расположен на Щёлковском шоссе, принимает более 14 тыс. пациентов. Он оборудован самой современной техникой, включая цифровой рентген и офтальмологическую аппаратуру.