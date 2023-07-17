Собянин раскрыл планы реабилитации «Лосиного острова»

«Мы вместе с экспертами, специалистами в этой области, посмотрим, как его можно реабилитировать. Как минимум надо его от мусора освободить, привести в порядок, особенно те территории, которые прилегают к домам жилым, сделать заповедные зоны, сделать зоны более активного посещения граждан и так далее», — рассказал глава города, подчеркнув, что строительство на территории нацпарка не планируется.