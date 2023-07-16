$90.12-0.06101.20+0.52

Собянин сообщил о масштабном обновлении платформы "Город идей"

На платформе "Город идей" появилось 10 новых тем. Сервис запустили почти десять лет назад, чтобы жители Москвы могли предлагать свои инициативы по развитию города, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Собянин сообщил о масштабном обновлении платформы "Город идей"
© портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новые темы можно найти в разделе "Предложить идею".

"Девять из них касаются уже существующих молодежных проектов – от информационной безопасности до патриотического воспитания. Эти темы запускаем вместе с Проектным офисом "Молодежь Москвы". Еще одна тема посвящена развитию библиотек и культурных центров столицы, а также популяризации их деятельности", – поделился Собянин.

По словам мэра, за период работы раздела "Предложить идею" горожане направили более 40 тысяч инициатив. Популярностью пользуются сферы, которые имеют отношение к благоустройству города, транспорту и парковкам.

Благодаря платформе в Москве высадили больше 4 000 деревьев и кустарников, обновили свыше 115 детских площадок, благоустроили более сотни пешеходных зон, провели 100 культурно-досуговых мероприятий на территории библиотек, культурных центров и парков и многое другое.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что количество новых пользователей платформы "Город идей" с начала 2023 года выросло на 30 тысяч. По ее словам, на данный момент аудитория проекта, созданного в 2014 году, составляет более 440 тысяч человек.