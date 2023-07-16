Собянин рассказал о новых фонтанах Москвы

По комплексному благоустройству в столице постоянно обновляют старые фонтаны и создают новые, в том числе популярные сухие. Об этом Сергей Собянин рассказал на официальном сайте мэра Москвы.

«Фонтаны - визитная карточка российской столицы, поэтому в рамках работ по комплексному благоустройству мы постоянно обновляем старые фонтаны и создаем новые, в том числе популярные сухие», - отметил Собянин.

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Так, в этом году в парке «Покровское-Стрешнево» впервые после восстановительных работ заработал небольшой фонтан. Он стал центром зоны отдыха, которая была создана в рамках мероприятий по сохранению и восстановлению территории парка в 2022 году.

Чтобы органично вписать сооружение в группу прудов, новую чашу сделали изогнутой, напоминающей водоем. Площадь фонтана составляет более 100 кв. м. Его струи образуют водный шар. В вечернее время фонтан украшает архитектурно-художественная подсветка. В борта и форсунки встроены 64 светодиодных светильника, цвет которых меняется от красного к зеленому, синему и белому. Фонтан оснащен четырехступенчатой системой подготовки воды.

Первая не пропускает крупный мусор вроде листьев и фантиков, вторая - мелкий, вплоть до человеческих волос. На третьей регулируется уровень кислотно-щелочного баланса, а на четвертой производится очистка воды ультрафиолетом. Таким образом, вода в чаше по качеству аналогична воде в общественном бассейне и безопасна для людей, но питьевой не является.

Все оборудование расположено под чашей фонтана в небольшом техническом помещении. В будущем, если его потребуется отремонтировать, достаточно будет слить всю воду и провести необходимые мероприятия, не разрывая землю вокруг. Зона отдыха, частью которой является фонтан, устроена в соответствии с принятой концепцией «Пять парков в одном» в досугово-рекреационной (основной) части парка. Здесь отдыхает значительная часть посетителей - вход с этой стороны принимает почти треть всех гостей парка.

Собянин добавил, что площадь зоны отдыха составляет более 1,1 тыс. кв. м. Здесь есть лавочки, а также подпорная стенка из габиона с уложенным поверх деревянным покрытием, где можно присесть. Ее длина составляет более 50 м.

Отсюда можно подняться по ступенькам к местам для пикника или спуститься к павильону кафе и пройти к обновленным волейбольным полям. На главной аллее спорткомплекса «Авангард» впервые заработал сухой фонтан площадью 350 кв. м. Его оборудовали в рамках благоустройства территории в 2022 году. Фонтанный комплекс состоит из центральной круговой части и прямолинейной, идущей вдоль главной аллеи. Новый фонтан светодинамический: его украшает художественная подсветка, а 153 форсунки формируют различные композиции из струй высотой от 2 до 5 м.

«В рамках работ по комплексному благоустройству за прошедшие годы были созданы или обновлены и другие фонтаны. Они становятся местами притяжения для жителей, украшают обновленные улицы, общественные пространства, парки и зеленые территории столицы. В числе любимых, особенно у юных москвичей, именно сухие фонтаны: отсутствие чаши на поверхности и непредсказуемое движение струй отлично подходят для веселых детских игр», - подчеркнул Собянин.

Он уточнил, что сухой светодинамический музыкальный фонтан с автоматической системой управления появился в 2018 году в парке «Ходынское поле», созданном на месте ранее ликвидированного аэродрома. Его площадь - почти 800 кв. м. Фонтан состоит из 245 форсунок, расположенных в четыре ряда. Они способны работать в различных режимах, и струи могут достигать высоты в 2 м.

При этом между рядами можно гулять, не боясь промокнуть. Вечером фонтан преображается: включается динамичная иллюминация и музыкальное сопровождение, а струи подпрыгивают в такт композициям или имитируют волны. Сухой фонтан «Пешеходный» появился в 2020 году перед зданием Северного речного вокзала в рамках масштабных работ по благоустройству прилегающих парка и набережной. В двух подземных залах общей площадью 672 кв. м оборудованы современные системы обеспечения, в том числе сложная система трубопроводов и подготовки воды, установка ультрафиолетовой обработки воды и ее подачи. Все это управляется автоматически.

Сам фонтан состоит из двух площадок, общая площадь которых составляет 211 кв. м. Струи бьют из 296 водяных и 240 туманообразующих форсунок. Полностью автоматическое управление позволяет менять их высоту до 3 м, а также регулировать ритмичность и подсветку.

С наступлением сумерек струи фонтана подсвечиваются подводными фонарями с насыщенными и динамически меняющимися цветами.

Еще один сухой фонтан находится в самом коротком московском переулке - Лубочном. Он органично вписался в окружающую городскую среду и стал одним из любимых мест для отдыха местных жителей и работников многочисленных офисов поблизости.

Фонтан выпускает 43 струи высотой от 60 см до 1 м. По вечерам включается подсветка. Биржевую площадь, которая вместе с Богоявленским пер. стала полностью пешеходной после благоустройства в 2017 году, украсил уникальный полусухой фонтан, похожий на монету. С одной стороны его форсунки спрятаны под поверхностью, с другой вода сливается в большую чашу.